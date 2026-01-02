IN EVIDENZA

Tg News – 2/9/2026

Di

Set 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il sospettato bielorusso per l’attacco a Lipsia aveva il visto italiano
– Von Der Leyen vede Rutte: “Ue e Nato uniti, pressione su Mosca”
– Torino, Procura ricorre contro scarcerazione 42enne molestatore
– Strage di Cutro, Cassazione conferma condanna a 20 anni per scafista
– Legali Lavitola: “Sta bene e non ha segni di percosse”
– La spesa sanitaria scende al 6,2% del Pil, Italia ultima nel G7
– Onu, riscaldamento globale su di 1,5° nei prossimi anni
– Venezia 83 al via con George Clooney: “Usa guidati da incapaci”
– Previsioni 3B meteo 3 Settembre
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Corrado “La crisi climatica va affrontata, bisogna mitigarla”

Set 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, ripristinato l’accesso stradale al valico di Gyirong dopo la valanga

Set 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, nuova vita per un’ex miniera di carbone nel Liaoning

Set 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Corrado “La crisi climatica va affrontata, bisogna mitigarla”

Set 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, ripristinato l’accesso stradale al valico di Gyirong dopo la valanga

Set 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, nuova vita per un’ex miniera di carbone nel Liaoning

Set 2, 2026
TOP NEWS

Cybersicurezza, al via collaborazione ACN-Istituto Nazionale di Alta Matematica

Set 2, 2026