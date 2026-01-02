Tg News – 2/9/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il sospettato bielorusso per l’attacco a Lipsia aveva il visto italiano

– Von Der Leyen vede Rutte: “Ue e Nato uniti, pressione su Mosca”

– Torino, Procura ricorre contro scarcerazione 42enne molestatore

– Strage di Cutro, Cassazione conferma condanna a 20 anni per scafista

– Legali Lavitola: “Sta bene e non ha segni di percosse”

– La spesa sanitaria scende al 6,2% del Pil, Italia ultima nel G7

– Onu, riscaldamento globale su di 1,5° nei prossimi anni

– Venezia 83 al via con George Clooney: “Usa guidati da incapaci”

– Previsioni 3B meteo 3 Settembre

azn