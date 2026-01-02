Tg News – 2/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il sospettato bielorusso per l’attacco a Lipsia aveva il visto italiano
– Von Der Leyen vede Rutte: “Ue e Nato uniti, pressione su Mosca”
– Torino, Procura ricorre contro scarcerazione 42enne molestatore
– Strage di Cutro, Cassazione conferma condanna a 20 anni per scafista
– Legali Lavitola: “Sta bene e non ha segni di percosse”
– La spesa sanitaria scende al 6,2% del Pil, Italia ultima nel G7
– Onu, riscaldamento globale su di 1,5° nei prossimi anni
– Venezia 83 al via con George Clooney: “Usa guidati da incapaci”
– Previsioni 3B meteo 3 Settembre
azn
– Il sospettato bielorusso per l’attacco a Lipsia aveva il visto italiano
– Von Der Leyen vede Rutte: “Ue e Nato uniti, pressione su Mosca”
– Torino, Procura ricorre contro scarcerazione 42enne molestatore
– Strage di Cutro, Cassazione conferma condanna a 20 anni per scafista
– Legali Lavitola: “Sta bene e non ha segni di percosse”
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– Onu, riscaldamento globale su di 1,5° nei prossimi anni
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– Previsioni 3B meteo 3 Settembre
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