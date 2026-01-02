Auto elettriche, a giugno storico sorpasso sulla benzina in Europa

ROMA (ITALPRESS) – A giugno, nel mercato europeo, è arrivato lo storico sorpasso delle auto elettriche sulle auto a benzina. Secondo i dati ACEA, da mesi le immatricolazioni dei veicoli elettrici a batteria registrano una forte crescita, che ha raggiunto il +51% nei mercati dell’Europa allargata. Nel primo semestre del 2026, le auto elettriche hanno registrato 1 milione e 600 mila nuove immatricolazioni, superando le auto a benzina. Questa volta il sorpasso è arrivato con un vantaggio di oltre 17 mila vetture per le elettriche. Guardando alle quote di mercato, nei primi sei mesi dell’anno, le auto elettriche hanno raggiunto il 22,2% delle immatricolazioni totali, contro il 22% delle auto a benzina. Tra le diverse alimentazioni, al primo posto restano le auto ibride, mild hybrid e full hybrid, con il 36,9% del mercato. Seguono le ibride plug-in, che arrivano al 10,2%. A contribuire maggiormente a questo storico sorpasso sono stati soprattutto Italia, Francia e Germania, che hanno registrato rispettivamente una crescita delle vendite di auto elettriche del 78%, del 63% e del 48%. Tra i principali mercati si segnalano anche la Spagna e il Regno Unito. Spicca infine il boom delle auto full electric in alcuni mercati minori, come Croazia e Slovenia, anche se su numeri ridotti.

gsl