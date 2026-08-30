Tg Ambiente – 30/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– El Niño, il 2027 rischia un nuovo record di caldo
– Life 2026, nuovi bandi europei per ambiente, clima ed energia pulita
– Copernicus: nuovo record per la temperatura degli oceani
– Comunità Energetiche Rinnovabili, investimenti e opportunità per i territori
– El Niño, il 2027 rischia un nuovo record di caldo
– Life 2026, nuovi bandi europei per ambiente, clima ed energia pulita
– Copernicus: nuovo record per la temperatura degli oceani
– Comunità Energetiche Rinnovabili, investimenti e opportunità per i territori
mgg/gsl