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Tg Ambiente – 30/8/2026

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Ago 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– El Niño, il 2027 rischia un nuovo record di caldo
– Life 2026, nuovi bandi europei per ambiente, clima ed energia pulita
– Copernicus: nuovo record per la temperatura degli oceani
– Comunità Energetiche Rinnovabili, investimenti e opportunità per i territori

mgg/gsl

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