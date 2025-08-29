Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 30 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

La conduttrice TV Ilaria D'Amico, moglie del portiere Buffon, compie oggi 51 anni

Frase del giorno 

Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza. (Socrate)

Santi del giorno

Santi Felice e Adautto (Martiri), San Bononio (Abate), San Fantino il Giovane (Monaco), Santa Gaudenzia (Vergine e Martire), Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo).

Accadde oggi

  • 1706 Pietro Micca si sacrificò per liberare Torino dall’assedio dei francesi.
  • 1850 Honolulu (Hawaii, Usa) divenne una città.
  • 1918 il leader bolscevico Lenin ferito in un attentato: l’episodio diede la spinta al decreto che istituì il ‘Terrore rosso’.
  • 1963 entrò in funzione la Linea rossa USA-URSS, che collegava direttamente fra loro i capi di stato dei due paesi.

Nati famosi

  • Joe Petrosino (1860-1909), Italia, poliziotto. Nato a Padula (SA), Giuseppe Petrosino sacrificò la vita contro il crimine organizzato. In USA guadagnò la stima dei superiori, divenne sergente e fu a capo delle indagini sulla ‘Mano nera’ (mafia). Quando fu vicino ai vertici, venne ucciso in un attentato a Palermo. Eroe negli USA, viene ricordato ogni anno. Due gli sceneggiati RAI: nel ’72 (5 puntate, con Adolfo Celi) e nel ’06 (2 puntate, con Beppe Fiorello).
  • Cameron Michelle Diaz (1972), Usa, attrice. Nata a San Diego (California), cominciò come modella e sbarcò al cinema con ‘The Mask’  (’94). Poi ‘Il matrimonio del mio migliore amico’ (’97), ‘Tutti pazzi per Mary’ (’98),Charlie’s Angels’ (’00) e ‘Vanilla Sky’ (’01). Recitò fino al 2014, poi fece una pausa di 10 anni. È tornata con “Back in action” (2025).
  • Pavel Nedved (1972), Repubblica Ceca, ex calciatore e dirigente. Nato a Cheb, fu centrocampista con Dukla, Sparta, Lazio e Juventus (670-147) e vinse 6 scudetti (3 Sparta, 1 Lazio, 2 Juve), Coppa ceca (Sparta), serie B (Juve), 2 Coppe Italia (Lazio), 4 Supercoppe (2 Lazio, 2 Juve), 1 Coppa Coppe (Lazio) e 1 Supercoppa Uefa (Lazio). Con la Nazionale (91-18) fu 2° a Euro ’96 e 3° in Confederations Cup ‘97. Nel 2003 vinse il Pallone d’Oro. Sposato con Ivana Nedvedova, ha 2 figli: Ivana e Pavel, proprio come i genitori.
  • Ilaria D’Amico (1973), Italia, giornalista e conduttrice TV. Nata a Roma, è tra i volti più popolari del calcio. Esordì con la ‘La giostra dei goal’ (’97) e proseguì con i Mondiali ’98 e ’02, sempre in RAI. Nel ’03 approdò sul satellite a condurre ‘Sky Calcio Show’, collaborò con Mediaset (‘Campioni’) e La7 (‘Exit’). Nel privato è legata a Gigi Buffon e ha due 2 figli: Pietro Rocco Attisani (’10) e Leopoldo Mattia Buffon (’16). Ultimo programma ‘Che c’è di nuovo’ (Rai2 ’22-’23).
 

