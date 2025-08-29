Sabato 30 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza. (Socrate)
Santi del giorno
Santi Felice e Adautto (Martiri), San Bononio (Abate), San Fantino il Giovane (Monaco), Santa Gaudenzia (Vergine e Martire), Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo).
Accadde oggi
- 1706 Pietro Micca si sacrificò per liberare Torino dall’assedio dei francesi.
- 1850 Honolulu (Hawaii, Usa) divenne una città.
- 1918 il leader bolscevico Lenin ferito in un attentato: l’episodio diede la spinta al decreto che istituì il ‘Terrore rosso’.
- 1963 entrò in funzione la Linea rossa USA-URSS, che collegava direttamente fra loro i capi di stato dei due paesi.
Nati famosi
- Joe Petrosino (1860-1909), Italia, poliziotto. Nato a Padula (SA), Giuseppe Petrosino sacrificò la vita contro il crimine organizzato. In USA guadagnò la stima dei superiori, divenne sergente e fu a capo delle indagini sulla ‘Mano nera’ (mafia). Quando fu vicino ai vertici, venne ucciso in un attentato a Palermo. Eroe negli USA, viene ricordato ogni anno. Due gli sceneggiati RAI: nel ’72 (5 puntate, con Adolfo Celi) e nel ’06 (2 puntate, con Beppe Fiorello).
- Cameron Michelle Diaz (1972), Usa, attrice. Nata a San Diego (California), cominciò come modella e sbarcò al cinema con ‘The Mask’ (’94). Poi ‘Il matrimonio del mio migliore amico’ (’97), ‘Tutti pazzi per Mary’ (’98), ‘Charlie’s Angels’ (’00) e ‘Vanilla Sky’ (’01). Recitò fino al 2014, poi fece una pausa di 10 anni. È tornata con “Back in action” (2025).
- Pavel Nedved (1972), Repubblica Ceca, ex calciatore e dirigente. Nato a Cheb, fu centrocampista con Dukla, Sparta, Lazio e Juventus (670-147) e vinse 6 scudetti (3 Sparta, 1 Lazio, 2 Juve), Coppa ceca (Sparta), serie B (Juve), 2 Coppe Italia (Lazio), 4 Supercoppe (2 Lazio, 2 Juve), 1 Coppa Coppe (Lazio) e 1 Supercoppa Uefa (Lazio). Con la Nazionale (91-18) fu 2° a Euro ’96 e 3° in Confederations Cup ‘97. Nel 2003 vinse il Pallone d’Oro. Sposato con Ivana Nedvedova, ha 2 figli: Ivana e Pavel, proprio come i genitori.
- Ilaria D’Amico (1973), Italia, giornalista e conduttrice TV. Nata a Roma, è tra i volti più popolari del calcio. Esordì con la ‘La giostra dei goal’ (’97) e proseguì con i Mondiali ’98 e ’02, sempre in RAI. Nel ’03 approdò sul satellite a condurre ‘Sky Calcio Show’, collaborò con Mediaset (‘Campioni’) e La7 (‘Exit’). Nel privato è legata a Gigi Buffon e ha due 2 figli: Pietro Rocco Attisani (’10) e Leopoldo Mattia Buffon (’16). Ultimo programma ‘Che c’è di nuovo’ (Rai2 ’22-’23).