Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Furti ad Alessandria: in 1 anno rubate 197 auto e 30 moto, ma solo 1 utente su 3 è assicurato

DiRaimondo Bovone

Ago 30, 2026 , , , , , ,

In un anno, in provincia di Alessandria, sono state rubate 197 auto e 30 tra moto e motorini, vale a dire 227 mezzi sottratti in soli 12 mesi; i dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
In Piemonte, invece, le vetture sottratte sono state 4.289, quasi 550 le moto e i motorini; numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, ormai nella regione solo un automobilista su tre (33,4%) scelga di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti.

Guardando ai dati regionali e limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Torino (3.596), seguita a grandissima distanza da Alessandria (197), Cuneo (172) e Novara (123).
Al di sotto della soglia psicologica dei 100 furti in un anno, ci sono le province di Asti (90), Biella (51) e Vercelli (45). Chiude la graduatoria Verbania, dove in un anno sono state sottratte solo 15 vetture.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 30 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 29, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Turismo, Mazzi “Enorme potenziale per la Sicilia, dati eccezionali”

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Ranucci, Mazzi “Credo che la Rai abbia fatto bene, bisogna voltare pagina”

Ago 29, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Furti ad Alessandria: in 1 anno rubate 197 auto e 30 moto, ma solo 1 utente su 3 è assicurato

Ago 30, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0

Ago 30, 2026
TOP NEWS

Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1

Ago 29, 2026
TOP NEWS

L’Udinese espugna il Brianteo, Monza battuto 3-2

Ago 29, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x