Furti ad Alessandria: in 1 anno rubate 197 auto e 30 moto, ma solo 1 utente su 3 è assicurato

In un anno, in provincia di Alessandria, sono state rubate 197 auto e 30 tra moto e motorini, vale a dire 227 mezzi sottratti in soli 12 mesi; i dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In Piemonte, invece, le vetture sottratte sono state 4.289, quasi 550 le moto e i motorini; numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, ormai nella regione solo un automobilista su tre (33,4%) scelga di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti.

Guardando ai dati regionali e limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Torino (3.596), seguita a grandissima distanza da Alessandria (197), Cuneo (172) e Novara (123).

Al di sotto della soglia psicologica dei 100 furti in un anno, ci sono le province di Asti (90), Biella (51) e Vercelli (45). Chiude la graduatoria Verbania, dove in un anno sono state sottratte solo 15 vetture.