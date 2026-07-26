Tg Ambiente – 26/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026
– Rifiuti, Ama ha erogato oltre 91 mila servizi aggiuntivi nell’anno del Giubileo
– L’Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi e conferma primato europeo
– Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti
– El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026
– Rifiuti, Ama ha erogato oltre 91 mila servizi aggiuntivi nell’anno del Giubileo
– L’Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi e conferma primato europeo
– Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti
mgg/gsl