Tg Ambiente – 26/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Green gas e transizione, intesa tra Proxigas e Assotermica
– Energia, un nuovo sistema per incrementare la capacità di stoccaggio
– Musica, il concerto nel ghiacciaio che si scioglie
– “The Stories We Wear”, il cortometraggio sul costo umano del fast fashion
mgg/gtr/col
– Green gas e transizione, intesa tra Proxigas e Assotermica
– Energia, un nuovo sistema per incrementare la capacità di stoccaggio
– Musica, il concerto nel ghiacciaio che si scioglie
– “The Stories We Wear”, il cortometraggio sul costo umano del fast fashion
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