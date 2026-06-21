Tg Ambiente – 21/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Filbi, stop alle emergenze, investire sul territorio non è un costo

– Sostenibilità e coesione sociale nel report 2025 di Eni

– Da Suez la tecnologia innovativa SewerBall per il controllo delle reti fognarie

– “La sostenibilità ci sta a cuore”: Anter insieme alle nuove generazioni

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