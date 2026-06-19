Teva Italia, con farmaci equivalenti 1,16 miliardi di risparmi per SSN

ROMA (ITALPRESS) – Trent’anni di presenza in Italia, oltre 101 milioni di confezioni di farmaci distribuite nel canale retail nel 2025, un ruolo sempre più centrale nel sostenere la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e una ricerca innovativa concentrata in particolare nelle neuroscienze e nell’immunologia. È il percorso raccontato da Teva in occasione dell’evento “Il futuro della salute: accesso, sostenibilità e innovazione per il sistema”, organizzato da The European House – Ambrosetti presso la Sala stampa Estera di Roma. Nel servizio interviste a Umberto Comberiati, amministratore delegato e presidente di Teva Italia, Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, e Piero Barbanti, direttore dell’Unità Cefalee e Dolore, IRCCS San Raffaele Roma .

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