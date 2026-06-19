IN EVIDENZA

Tumori del sangue, 30mila casi ogni anno ma nuove speranze dalla ricerca

Di

Giu 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 30 mila nuovi tumori del sangue, di cui oltre 2.100 riguardano bambini e adolescenti. Oggi sono circa 500 mila le persone che convivono con una neoplasia ematologica, ma grazie ai progressi della ricerca le prospettive sono profondamente cambiate. Immunoterapia, trapianti di cellule staminali e terapie cellulari innovative stanno aumentando le possibilità di guarigione e consentono a molti pazienti di vivere più a lungo con una buona qualità della vita. A fare il punto, in vista della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra il 21 giugno, è l’AIL, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, durante un incontro a Roma. Nel servizio interviste a Giuseppe Toro, presidente nazionale AIL, Franco Locatelli, direttore Area Clinica di Onco-Ematologia Pediatrica, Bambino Gesù di Roma, e Alessandro Rambaldi, professore di Ematologia, direttore scientifico Fondazione per la Ricerca, Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo .

f04/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Iran: tutto risolto?

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 19 giugno 2026

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Teva Italia, con farmaci equivalenti 1,16 miliardi di risparmi per SSN

Giu 19, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Realpolitik – Iran: tutto risolto?

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 19 giugno 2026

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Tumori del sangue, 30mila casi ogni anno ma nuove speranze dalla ricerca

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Teva Italia, con farmaci equivalenti 1,16 miliardi di risparmi per SSN

Giu 19, 2026