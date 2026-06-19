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Diplomacy Magazine – Puntata del 19 giugno 2026

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Giu 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nella trentaquattresima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Chiara Cavalieri, presidente dell’Associazione italo-egiziana Eridanus. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla del memorandum su una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulle difficili trattative tra Washington e Teheran e sulla situazione della guerra in Ucraina.

sat/azn

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