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Tajani “Le nostre forze armate sono straordinarie costruttrici di pace”

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Giu 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La crescente instabilità internazionale, il rafforzamento del pilastro europeo della Nato e il sostegno all’industria della difesa sono stati i temi al centro del videomessaggio inviato dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ai partecipanti del Forum Machiavelli Difesa. Nel suo intervento, il ministro ha innanzitutto rivolto un riconoscimento alle Forze armate italiane impegnate nei principali scenari di crisi internazionali. “Le nostre Forze armate sono straordinarie costruttrici di pace anche nei contesti più complessi”, ha affermato, esprimendo inoltre un particolare ringraziamento al personale impegnato nelle missioni all’estero e nelle aree di maggiore tensione. Tajani ha quindi richiamato l’attenzione sul deterioramento del quadro geopolitico globale e sulla necessità di consolidare gli strumenti di sicurezza collettiva dell’Occidente. “Di fronte a uno scenario internazionale sempre più complesso, la Nato resta la pietra angolare della sicurezza euro-atlantica e il fondamento della nostra difesa collettiva”, ha dichiarato.

xq8/fsc/mca2
(Fonte video: Ministero degli Affari Esteri)

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