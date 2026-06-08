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Bonifica, stop alle emergenze. Investire su prevenzione territorio e lavoratori

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Giu 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La manutenzione del territorio come investimento e non come un costo, e la prevenzione una priorità permanente della politica nazionale. Sono alcune delle richieste dei delegati della Filbi, la Federazione Italiana Lavoratori Bonifica e Irrigazione, riuniti a Roma per il XIII congresso nazionale. I consorzi gestiscono canali e impianti idrovori, distribuiscono le acque irrigue per l’agricoltura e svolgono azioni di tutela ambientale e di contrasto all’erosione dei suoli e alla desertificazione. Attività che assumono una importanza crescente di fronte all’incalzare delle conseguenze della crisi climatica globale.
xc3/col3/gtr

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