Tajani “Lavorare per costruire Stato Palestina e non favorire Hamas”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma prima bisogna costruirne uno e noi lavoriamo per questo: dopodomani avremo un incontro con Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e i paesi del quintetto arabo per costruire il futuro della Palestina, ma non possiamo certamente fare un favore ad Hamas”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle iniziativelegate all’80esima Assemblea Generale dell’Onu.

(video di Stefano Vaccara)