ROMA (ITALPRESS) – Zucchine, cipollotto e mandorle per una crema ideale per condire riso, pasta integrale o insalate di orzo, farro e cous cous. Ricca di vitamine e sali minerali, è gustosa e leggera, perfetta anche per i bambini. A prepararla è Angelica Amodei nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

sat/mrv