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Simonelli “Su inchiesta arbitri ancora alla finestra, restiamo garantisti”

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Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Rocchi? Siamo ancora alla finestra, finché qualcuno non ci spiegherà cosa è successo noi restiamo garantisti. Siamo dalla parte delle associazioni e dalla parte della Can. Se ci sono state delle irregolarità chi le ha commesse pagherà, ma al momento io non ne ho l’evidenza”. Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione della terza edizione del progetto “Road to Zero”, sul caso arbitri e sull’autosospensione del responsabile Can Gianluca Rocchi.
(ITALPRESS).
mec/ari/gtr

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