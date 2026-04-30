Hydrogen Adige Valley, il modello italiano per la mobilità del futuro

ROMA (ITALPRESS) – A Bolzano prende forma uno dei progetti più avanzati in Europa per la mobilità a zero emissioni, che integra produzione di energia rinnovabile, idrogeno verde e trasporto pubblico sostenibile.Si chiama Hydrogen Adige Valley ed è un’iniziativa sostenuta dal PNRR con un investimento di circa 35 milioni di euro, promossa da operatori pubblici e partner energetici del territorio. L’obiettivo è creare una filiera completamente locale: dall’energia solare alla produzione di idrogeno, fino all’alimentazione degli autobus.Nel dettaglio, sarà realizzato un impianto da 2 megawatt per la produzione di idrogeno verde, capace di generare almeno 430 chilogrammi al giorno. Accanto sorgerà un parco fotovoltaico da circa 1,5 megawatt, in grado di produrre quasi 2 gigawattora di energia all’anno, utilizzata in parte per alimentare il processo di elettrolisi.L’idrogeno prodotto sarà destinato a una flotta di oltre 30 autobus, già in parte attivi, con veicoli ibridi che combinano batteria e celle a combustibile. Una soluzione che consente di coprire anche tratte extraurbane lunghe, come il collegamento tra Bolzano e Merano.Un elemento innovativo è l’integrazione tra impianti energetici e infrastrutture di trasporto, con l’utilizzo di aree già esistenti per la produzione fotovoltaica, senza nuovo consumo di suolo.Il progetto coinvolge una filiera industriale italiana che parte dalla Sardegna, con la produzione degli elettrolizzatori, fino all’Alto Adige per l’assemblaggio e l’utilizzo.L’obiettivo a lungo termine è arrivare a una flotta di oltre 100 mezzi entro il 2030, estendendo la mobilità a zero emissioni anche alle aree montane e turistiche.Un modello che punta a rendere il trasporto pubblico non solo più sostenibile, ma anche energeticamente autonomo e replicabile su scala nazionale ed europea.

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