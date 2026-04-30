IN EVIDENZA

Life Streams, al via il recupero della trota mediterranea

Di

Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un progetto europeo che lascia risultati concreti nella tutela della biodiversità italiana. Si chiama LIFE STREAMS ed è coordinato dal Parco Nazionale della Maiella: al centro, la salvaguardia della trota mediterranea, oggi classificata “in pericolo critico” in Italia.
Negli ultimi decenni questa specie, conosciuta come Salmo ghigii, ha subito un drastico declino a causa della frammentazione degli habitat, dei cambiamenti climatici e dell’ibridazione con specie non autoctone. Il progetto ha affrontato la crisi con un approccio scientifico e coordinato su scala nazionale.
Le analisi genetiche, condotte su quasi duemila esemplari, hanno permesso di individuare le popolazioni ancora pure e avviare interventi mirati. Sono stati selezionati oltre mille riproduttori e prodotti più di un milione di uova, dando il via a un vasto piano di ripopolamento: oltre 250 mila avannotti e più di 128 mila uova rilasciati in 30 siti lungo la penisola.
Parallelamente, sono state rimosse specie invasive: oltre 4.600 esemplari alloctoni eliminati da circa 10 chilometri di fiumi, con successiva reintroduzione della trota autoctona. Interventi anche sugli habitat, con la rimozione di barriere e il ripristino della continuità dei corsi d’acqua.
Fondamentale il coinvolgimento delle comunità locali: 150 pescatori formati, attività di monitoraggio e sistemi di controllo contro il bracconaggio. Un lavoro che ha portato anche alla definizione di linee guida nazionali condivise per la conservazione della specie.
Un modello che dimostra come scienza, territorio e partecipazione possano invertire il declino di una specie simbolo dei fiumi italiani. Per la trota mediterranea la sfida non è finita, ma oggi il futuro appare più sostenibile.

mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Hydrogen Adige Valley, il modello italiano per la mobilità del futuro

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Simonelli “Su inchiesta arbitri ancora alla finestra, restiamo garantisti”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Castelli “Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Hydrogen Adige Valley, il modello italiano per la mobilità del futuro

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Life Streams, al via il recupero della trota mediterranea

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Simonelli “Su inchiesta arbitri ancora alla finestra, restiamo garantisti”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Castelli “Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica”

Apr 30, 2026