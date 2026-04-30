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Castelli “Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica”

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Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo concepito una ricostruzione che deve procurare non solo la riparazione” dai danni del sisma, “ma anche l’efficientamento energetico. Abbiamo prodotto maggiorazioni specifiche per tutti coloro che migliorano e documentano il rendimento. Non si tratta quindi solo di ricostruire, ma di farlo meglio e in linea con i principi ambientali”. Lo afferma Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, in occasione del convegno “Sviluppo sostenibile applicato agli edifici storici in ambito pubblico”, organizzato da RSE e dalla Struttura del Commissario. “Quello del Centro Italia è il cratere più grande d’Europa, 28 miliardi di euro, ed è un cantiere che si propone come laboratorio di prassi e attività che possono essere perfettamente” coniugate “con le richieste di una ricostruzione sostenibile. Per questo – prosegue – con Rse abbiamo siglato un protocollo d’intesa finalizzato a verificare come si possono applicare criteri minimi ambientali agli edifici vincolati di pregio culturale che rappresentano un terreno complesso per mettere insieme sostenibilità, vincolo e tutela”.

xb1/fsc/mca1

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