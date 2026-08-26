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Sequestrati oltre 400 chili di droga, 6 misure cautelari

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Ago 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L’operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 chilogrammi tra hashish e marijuana, l’arresto in flagranza di quattro soggetti e l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri due indagati. L’indagine, sviluppata dai militari della Compagnia di Nettuno, ha preso il via nel maggio 2025 in seguito ad un controllo su strada nel territorio nettunese, culminato con l’arresto di un corriere e il sequestro di circa 3 chilogrammi di droga. vbo/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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