‘Alessandria Barocca’: la grande musica fa tappa a Litta Parodi e Spinetta, il 28 agosto e il 3 settembre

Due concerti ravvicinati, due proposte artistiche profondamente diverse e un’attenzione comune al territorio. Venerdì 28 agosto a Litta Parodi e giovedì 3 settembre a Spinetta Marengo, il XVII Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…”, promosso dall’Associazione Pantheon ETS, porta la grande musica in 2 sobborghi alessandrini, inserendo questi appuntamenti in uno specifico percorso di valorizzazione del territorio che coinvolge anche Valmadonna. INGRESSO LIBERO.

Nel più ampio progetto di un Festival che da 17 edizioni costruisce la propria programmazione tra Alessandria e diverse località della provincia, questi due appuntamenti assumono dunque una particolare valenza territoriale: non sono semplicemente concerti ospitati fuori dal centro cittadino, ma fanno parte di un percorso dedicato ai sobborghi del Comune di Alessandria, con l’obiettivo di mettere in relazione musica, luoghi, comunità e identità locali.

Litta Parodi, Spinetta Marengo e Valmadonna diventano così 3 tappe di un itinerario che affianca alla proposta artistica una più ampia azione di conoscenza e valorizzazione del territorio.

Consigliata la prenotazione per garantirsi il posto a sedere, scrivendo a [email protected] o contattando il 347-0867632, anche SMS o WhatsApp.

Il programma completo del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è

disponibile su bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca

LITTA PARODI – Il 1° appuntamento sarà venerdì 28 agosto alle ore 21, nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima, con “I Grandi Bis”, recital del Duo Bianchi-Demicheli, formato dal violinista Marcello Bianchi e dalla pianista Daniela Demicheli. La formula scelta è insolita e punta sul fascino della sorpresa: il programma non verrà comunicato al pubblico prima del concerto.

SPINETTA MARENGO – Giovedì 3 settembre, alle ore 21, il Festival raggiungerà la Chiesa della Natività di Maria, con “Fra sogno e realtà – Incontro con due violini straordinari”. Al centro della serata ci saranno 2 straordinari violini appartenenti ad una prestigiosa collezione privata, strumenti di eccezionale valore storico e artistico che potranno essere ascoltati dal vivo grazie all’interpretazione dei violinisti Marcello Bianchi e Valerio Giannarelli, accompagnati al pianoforte da Daniela Demicheli.

I 3 musicisti, riuniti nell’Ensemble Lorenzo Perosi, proporranno celebri pagine per due violini e pianoforte, oppure trascritte per questo organico, valorizzando il dialogo tra gli interpreti e la particolare ricchezza timbrica dei due strumenti.

L’Ensemble Lorenzo Perosi

CREDITI – La XVII edizione del Festival è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, Consiglio Regionale del Piemonte e Diocesi di Tortona. Si avvale inoltre dei patrocini del Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e delle Diocesi e dei Comuni partner, ed è realizzata in collaborazione con il Conservatorio “A. Vivaldi”, Iren-Alegas, ASM Costruire Insieme e numerose istituzioni del territorio.





