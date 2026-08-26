Maxi retata antidroga a Sassari, 45 persone indagate





SASSARI (ITALPRESS) – Maxi retata dei Carabinieri a Sassari. Il blitz antidroga è scattato intorno alle 3.30 di questa mattina e ha coinvolto i Carabinieri del comando provinciale di Sassari che si sono attivati nel centro storico con personale di terra e un elicottero. Presenti anche i Cacciatori di Sardegna. L’attività è coordinata dai pm Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, titolari dell’inchiesta in Procura. Sarebbero circa 45 le persone coinvolte nell’inchiesta, per le quali sono scattate perquisizioni in casa e sequestri di droga e denaro contante possibile provento di spaccio. Per circa un terzo dei coinvolti sono scattate misure cautelari. xd4/vbo/mca2

(Fonte video: Carabinieri)