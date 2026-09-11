Sequestrati 520 chili di hashish tra Monza e Pavia, 3 persone arrestate





MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato, nelle province di Monza-Brianza e Pavia, tre persone, due cittadini rumeni di 32 e 46 anni e un cittadino italiano di 79 anni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro complessivo di circa 520 chilogrammi di hashish rinvenuti all’interno di un deposito, a Monza. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile milanese, è partita a seguito dell’individuazione di un camion con targa straniera che si muoveva in modo sospetto nei pressi di un magazzino situato tra i comuni di Monza e Muggiò. I poliziotti hanno osservato i tre uomini intenti a scaricare dal mezzo pesante, tramite un carrello trasportatore, diversi grossi sacchi posizionati su un bancale. Subito dopo le operazioni di scarico, uno degli indagati ha caricato alcune borse a bordo della propria auto e si è allontanato dall’area. Gli agenti lo hanno bloccato poco distante, trovando all’interno del veicolo circa 200 chili di hashish. Contestualmente, è stato controllato il magazzino, dove sono stati rivenuti ulteriori 300 chili di hashish, in parte nascosti all’interno di un frigorifero. Un ulteriore piccolo quantitativo di sostanza stupefacente è stato poi recuperato durante la perquisizione nell’abitazione di uno degli indagati in Brianza. Nel frattempo, il camion si era rimesso in viaggio verso la provincia di Pavia trasportando un carico ufficiale composto da sacchi di cacao. Raggiunto e fermato dai poliziotti, il veicolo è stato ispezionato con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato, confermando il pieno coinvolgimento dell’autista nel trasporto illecito. I tre uomini sono stati arrestati.

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