IN EVIDENZA

Colagrande “Nato 3.0 in grado di affrontare le minacce future”

Di

Set 11, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Trasformare la Nato 3.0 significa avere una Nato in grado di affrontare le minacce future nella maniera in cui ha affrontato le minacce del passato nei suoi 80 anni di resistenza”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress il generale Aurelio Colagrande, Deputy Supreme Allied Commander Transformation (DSACT), in occasione del “2026 Emerging Technologies for Defense Conference & Exhibition”, evento della National Defense Industrial Association (NDIA) organizzato presso il Walter E. Washington Convention Center di Washington. “Il compito più importante del mio comando è proprio quello di mettere in sicurezza la Nato negli anni a venire, facendo in modo che tutti i requisiti necessari per poter continuare a difendere l’Alleanza siano messi in campo”, ha aggiunto Colagrande.

xp6/col4/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sequestrati 520 chili di hashish tra Monza e Pavia, 3 persone arrestate

Set 11, 2026
IN EVIDENZA

Pireddu “Qonto accompagna pmi e professionisti nella loro crescita”

Set 11, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Torna ‘Castelli Aperti’, domenica 13 settembre, nelle province di Alessandria e Asti

Set 11, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sequestrati 520 chili di hashish tra Monza e Pavia, 3 persone arrestate

Set 11, 2026
IN EVIDENZA

Pireddu “Qonto accompagna pmi e professionisti nella loro crescita”

Set 11, 2026
TOP NEWS

Sabalenka e Rybakina in finale allo Us Open, eliminate Pegula e Gauff

Set 11, 2026
TOP NEWS

Si libera del braccialetto e incendia negozio ex compagna, arrestato a Roma

Set 11, 2026