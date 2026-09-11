Torna ‘Castelli Aperti’, domenica 13 settembre, nelle province di Alessandria e Asti

Domenica 13 settembre torna Castelli Aperti, la rassegna che dal 1996 apre al pubblico alcune delle dimore storiche più affascinanti del Piemonte. Dalle colline alle valli, passando per borghi e centri storici, l’iniziativa coinvolge quest’anno numerose realtà distribuite su tutto il territorio regionale, ciascuna con il proprio calendario di aperture, visite guidate e proposte culturali pensate per grandi e piccoli.

Il Castello di Rocca Grimalda

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.

ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: aperto con orario 10-18.30. In occasione della Festa dell’Agricoltura ingresso gratuito al parco. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.

BISTAGNO – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10-13 e 14-18. Ingresso: Intero 5€.

CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.

OZZANO MONFERRATO – Borgo: visite libere per il borgo con l’ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.

RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039. Ingresso: intero 10€.

ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: visite a offerta libera alle 10, 11.30, 15, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint).

TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.

VALENZA – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11–17. Ingresso: Intero 15€

Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel. 0131-941251

PROVINCIA DI ASTI

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

CASTELNUOVO CALCEA – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10-19. Ingresso: Gratuito.

CISTERNA D’ASTI – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15 e ore 17. Ingresso: intero 7€. Info 0141-979021.

COSTIGLIOLE D’ASTI – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30–12.30 e 15–19. Ingresso: intero 5€. Nuova Mostra “Rosso di Terra”, percorso visivo che intreccia memoria, appartenenza e radici con il rosso come elemento cromatico, simbolico e narrativo.

SAN GIORGIO SCARAMPI – Torre: accesso libero dalle 9 alle 19.

Il Museo ‘Arti e mestieri di un tempo’ a Cisterna d’Asti