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Torna ‘Castelli Aperti’, domenica 13 settembre, nelle province di Alessandria e Asti

DiRaimondo Bovone

Set 11, 2026 , , , , ,
Castello di Piovera

Domenica 13 settembre torna Castelli Aperti, la rassegna che dal 1996 apre al pubblico alcune delle dimore storiche più affascinanti del Piemonte. Dalle colline alle valli, passando per borghi e centri storici, l’iniziativa coinvolge quest’anno numerose realtà distribuite su tutto il territorio regionale, ciascuna con il proprio calendario di aperture, visite guidate e proposte culturali pensate per grandi e piccoli.

Il Castello di Rocca Grimalda

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.
ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: aperto con orario 10-18.30. In occasione della Festa dell’Agricoltura ingresso gratuito al parco. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.
BISTAGNO – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10-13 e 14-18. Ingresso: Intero 5€.
CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.
OZZANO MONFERRATO – Borgo: visite libere per il borgo con l’ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.
RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039.  Ingresso: intero 10€.
ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: visite a offerta libera alle 10, 11.30, 15, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint).
TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/  Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.
VALENZA – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11–17. Ingresso: Intero 15€
Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel. 0131-941251

PROVINCIA DI ASTI

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.
CASTELNUOVO CALCEA – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10-19. Ingresso: Gratuito.
CISTERNA D’ASTI – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15 e ore 17. Ingresso: intero 7€. Info 0141-979021.
COSTIGLIOLE D’ASTI – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30–12.30 e 15–19. Ingresso: intero 5€.  Nuova Mostra “Rosso di Terra”, percorso visivo che intreccia memoria, appartenenza e radici con il rosso come elemento cromatico, simbolico e narrativo.
SAN GIORGIO SCARAMPI – Torre: accesso libero dalle 9 alle 19.

Il Museo ‘Arti e mestieri di un tempo’ a Cisterna d’Asti

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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