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Sanità, Aurigemma”Grazie a chi garantisce servizi essenziali anche a Ferragosto”

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Ago 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Sono qui al pronto soccorso del San Giovanni per portare il mio ringraziamento e quello dell’intero Consiglio Regionale del Lazio al personale sanitario che, anche a Ferragosto, continua a garantire un servizio essenziale per la nostra comunità”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. “In questi giorni molti possono rallentare e godersi le meritate ferie e il meritato riposo, ma chi lavora in sanità rimane al proprio posto, con competenza, responsabilità e dignità. Parliamo di persone che affrontano turni impegnativi, decisioni complesse e situazioni delicate, assicurando continuità di un servizio essenziale come quello sanitario”.
mgg/azn (fonte video: ufficio stampa Aurigemma)

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