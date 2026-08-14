Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all’edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori.

L’evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2.056 robot provenienti da 16 Paesi, ha spiegato Jiang Guangzhi, direttore dell’Ufficio municipale di Pechino per l’Economia e la Tecnologia dell’Informazione, durante una conferenza stampa.

Tra i robot partecipanti figurano quelli provenienti dai principali poli della robotica come Stati Uniti, Germania e Giappone. Anche il Brasile ha formato una squadra nazionale composta da cinque squadre della RoboCup, ha affermato Jiang.

La formazione nazionale comprende 641 squadre e 1.975 robot provenienti da 157 imprese e 200 università e istituti di ricerca, tra cui le principali aziende cinesi di robotica e 27 importanti università cinesi, secondo il funzionario.

Gli organizzatori hanno affermato che i giochi di quest’anno comprenderanno più di 30 discipline, tra cui le nuove gare di salto in lungo, sollevamento pesi, tiro alla fune e tennistavolo, pensate per mettere alla prova il controllo del movimento, la progettazione strutturale e i componenti fondamentali dei robot.

Le competizioni basate su scenari specifici saranno inoltre estese a contesti reali, tra cui fabbriche, hotel, abitazioni e strutture logistiche. Compiti come assemblaggio, lavori domestici, risposta alle emergenze e riordino dei libri nelle biblioteche metteranno alla prova la capacità dei robot di svolgere mansioni pratiche in ambienti impegnativi.

Jiang ha affermato che molte regole delle competizioni dovrebbero evolversi in standard tecnici pratici, contribuendo a trasformare i progressi tecnologici in applicazioni industriali.

“Una volta che i robot avranno padroneggiato queste competenze ‘dell’ultimo metrò, potranno trasformare le medaglie in ordini e passare direttamente dall’arena di gara ai luoghi di lavoro del mondo reale”, ha dichiarato Jiang.

La prima edizione dei World Humanoid Robot Games, tenuta nell’agosto 2025, ha attirato 280 squadre e oltre 500 robot umanoidi provenienti da 16 Paesi.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-