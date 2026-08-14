Turismo, prenotazioni in crescita in Lombardia. Milano sempre più attrattiva





MILANO (ITALPRESS) – Il caldo non ferma il turismo verso Milano e la Lombardia. A confermarlo sono i dati delle agenzie di viaggio digitali che, nella settimana di Ferragosto, registrano una crescita di ben 9,3 punti delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2025. Le visite si concentrano nei territori montani, dove i turisti italiani e stranieri cercano refrigerio dalle ondate di calore, nelle zone lacustri e nelle città, a partire da Milano, la cui attrattività si è rinnovata anche grazie all’esposizione internazionale avuta tramite i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. “Moda, design, cultura, sport, enogastronomia, congressi, fiere, grandi eventi – afferma in un’intervista all’Italpress Debora Massari, assessore al Turismo di Regione Lombardia –

convivono nella stessa città e durante tutto l’anno intercettano pubblici molto diversi. È una città internazionale, dinamica, capace di rinnovarsi continuamente senza perdere la propria identità. E poi ha anche un altro vantaggio, ovvero essere la porta d’ingresso verso un territorio molto più ampio: in poco tempo si può passare dalla città ai laghi, dalle montagne ai borghi. Milano ha una capacità di attrazione internazionale straordinaria e il nostro lavoro è valorizzarla sempre di più anche come punto di partenza per scoprire il resto della regione”.

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