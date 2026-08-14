IN EVIDENZA

Crisi climatica, le farfalle migrano verso quote più alte

Di

Ago 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il cambiamento climatico sta ridisegnando la distribuzione delle farfalle a livello globale. È quanto emerge dal più ampio studio internazionale mai condotto sul tema, pubblicato sulla rivista Nature, che ha analizzato oltre 6.100 cambiamenti negli areali di distribuzione di 1.758 specie in tutti i continenti.
Alla ricerca hanno partecipato 68 esperti ed esperte, tra cui il biologo Elia Guariento di Eurac Research, impegnato da anni nel monitoraggio delle farfalle in Alto Adige e nell’area alpina. Qui gli effetti del riscaldamento globale sono già evidenti: diverse specie si stanno spostando verso quote più elevate e alcune stanno colonizzando ambienti dove in passato non erano presenti. Tra gli esempi anche la farfalla Apollo, osservata negli ultimi anni ad altitudini inattese.
Secondo lo studio, l’espansione degli areali è legata soprattutto all’aumento delle temperature e agli eventi meteorologici estremi. Al contrario, la riduzione delle popolazioni è spesso collegata ai cambiamenti nell’uso del territorio, come l’agricoltura intensiva e la perdita delle zone umide.
Un nuovo segnale degli effetti della crisi climatica sulla biodiversità, con gli ecosistemi che stanno rapidamente modificando i propri equilibri.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sanità, Aurigemma”Grazie a chi garantisce servizi essenziali anche a Ferragosto”

Ago 14, 2026
IN EVIDENZA

Elettrodomestici e smartphone, arriva il diritto alla riparazione

Ago 14, 2026
IN EVIDENZA

Turismo, prenotazioni in crescita in Lombardia. Milano sempre più attrattiva

Ago 14, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sanità, Aurigemma”Grazie a chi garantisce servizi essenziali anche a Ferragosto”

Ago 14, 2026
TOP NEWS

Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games

Ago 14, 2026
IN EVIDENZA

Crisi climatica, le farfalle migrano verso quote più alte

Ago 14, 2026
IN EVIDENZA

Elettrodomestici e smartphone, arriva il diritto alla riparazione

Ago 14, 2026