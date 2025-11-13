IN EVIDENZA

Rocca "Dalla Regione Lazio oltre 2 milioni per Gaza e la Cisgiordania"

Nov 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Due milioni e cento mila euro, di cui un milione e cento mila per Gaza e un milione per la Cisgiordania”, su quest’ultima, “con l’auspicio, però, di presentare un buon progetto che venga sposato dal ministero degli esteri per far lievitare questa somma in maniera sostanziosa”. È quanto previsto dai finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per fornire sostegno alle popolazioni. Lo ha spiegato il Presidente Francesco Rocca, rientrato dalla missione di 48 in Palestina.

