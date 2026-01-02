Rifiuti a Palermo, Lagalla “Elevate più di seimila contravvenzioni”





PALERMO (ITALPRESS) – “Con Todaro facciamo puntualmente il punto delle attività di Rap: siamo verso la fine del periodo estivo, quindi all’inizio del periodo autunno-inverno, e stiamo ragionando su un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo e verifica degli abbandoni, che costituiscono una piaga insopportabile di questa città”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, della quarta edizione dell’Acchianata delle Rosalie. “È ora di finirla di lamentarsi sempre senza prendere in considerazione i doveri di ciascuno di noi – prosegue Lagalla, – Io sento molto il mio dovere istituzionale di garantire pulizia e decoro a Palermo, ma dovrebbe sentirlo ogni cittadino, ogni turista, ogni visitatore. Contro gli abbandoni abbiamo elevato più di seimila contravvenzioni, rafforzeremo il nucleo di vigili urbani dedicati al controllo e stiamo valutando alcuni adempimenti tecnici sperimentali”. xd8/vbo/azn