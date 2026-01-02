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Gap Nord-Sud, un importante aiuto dalla Zes

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Set 2, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Uno dei problemi dell’economia italiana, indubbiamente, è il gap che esiste tra il Nord e il Sud. Tuttavia, il Mezzogiorno dispone di grandi risorse, come turismo, agroalimentare, artigianato, economia del mare, cultura e bellezze naturali, che possono contribuire a ridurre questo divario. Un ruolo importante è svolto dalla ZES (Zona Economica Speciale), che incentiva gli investimenti nel Sud attraverso meno burocrazia, crediti d’imposta e sgravi contributivi per le nuove assunzioni. Il punto dell’economista Gianni Lepre.
mgg/gsl

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