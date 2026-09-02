‘Risò 2026’: la cooperazione agricola piemontese protagonista a Vercelli dall’11 al 13 settembre

La cooperazione agricola piemontese torna a Risò: Confcooperative Agroalimentare e Pesca sarà presente alla seconda edizione del Festival Internazionale del Riso, in programma a Vercelli dall’11 al 13 settembre, portando esperienze, istanze e progettualità delle cooperative del territorio.

Confcooperative conferma così la propria presenza in uno degli appuntamenti di riferimento per il comparto risicolo, che riunisce a Vercelli produttori, istituzioni, operatori della filiera e stakeholder italiani e internazionali.

Il comparto del riso in Piemonte ha un peso significativo: Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte rappresenta circa 150 soci e un valore della produzione di quasi 15 milioni di euro. Una presenza che si inserisce nel principale distretto risicolo italiano ed europeo: il Piemonte conta oggi oltre 119.000 ettari di risaie, circa la metà dell’intera superficie nazionale.

INFO – Programma completo: https://festivaldelriso.it/eventi/

Per prenotare il tuo posto agli eventi: https://festivaldelriso.institutionalevents.it/eventi

LE PAROLE – Fabrizio Risso, presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte, spiega: «Essere nuovamente presenti a Risò significa portare nel cuore della risicoltura italiana la voce delle nostre cooperative e, soprattutto, dei produttori che ne sono soci. Le sfide che abbiamo davanti, dal clima alla gestione dell’acqua, fino all’instabilità dei mercati, sono troppo complesse perché le singole imprese possano affrontarle da sole. Risò è quindi un luogo importante, non soltanto per promuovere un’eccellenza piemontese, ma anche per confrontarci sulle condizioni necessarie a garantirle un futuro competitivo».

L’APPUNTAMENTO – Le sfide del comparto risicolo saranno al centro del seminario “Cambiamenti climatici e mercati globali: tra gestione del rischio e nuove sfide”, in programma sabato 12 settembre, dalle 10 alle 12, al Salone Dugentesco di Vercelli.

Il confronto, che mette insieme istituzioni, tecnici, analisti di mercato e rappresentanti dei produttori, ragiona su una domanda centrale: come può la risicoltura rafforzare competitività e resilienza di fronte a condizioni climatiche sempre più difficili e mercati globali in rapido cambiamento?

A margine del seminario, Confcooperative Piemonte proporrà alle ore 15 anche una dimostrazione culinaria (showcooking) dedicata al riso, affidato allo chef di un ristorante cooperativo piemontese, per valorizzare il prodotto e raccontare la sinergia tra 2 comparti della cooperazione regionale.