IN EVIDENZA

Ricerca, Bernini “Cervelli in fuga fenomeno patologico se è un obbligo”

Di

Ott 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il fenomeno dei cervelli in fuga è patologico quando non è una scelta ma un obbligo. Noi mettiamo in condizione tutti, tramite una borsa di studio, di poter fare un’esperienza all’estero, ma dobbiamo dare ragioni per tornare”.
Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della presentazione delle linee guida per la gestione dei bandi pubblici di ricerca e la valutazione delle proposte di ricerca.
xu1/ads/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ricerca, Bernini “Servono rigore, certezze, trasparenza e tempi definiti”

Ott 6, 2026
IN EVIDENZA

L’Italia rilancia l’enoturismo sui mercati internazionali

Ott 6, 2026
IN EVIDENZA

Hi-tech, dopo 4 anni di deficit l’Ue torna in surplus

Ott 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

I turisti diventano attori di fiction nella “Hollywood cinese” di Hengdian

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Legge elettorale, via libera della Camera anche alla seconda fiducia

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Ue, von der Leyen “Una task force per aggregare la domanda di energia”

Ott 6, 2026
IN EVIDENZA

Ricerca, Bernini “Cervelli in fuga fenomeno patologico se è un obbligo”

Ott 6, 2026