Hi-tech, dopo 4 anni di deficit l’Ue torna in surplus





ROMA (ITALPRESS) – Torna in attivo la bilancia commerciale dell’Unione europea sui prodotti ad alta tecnologia. Nel 2025 l’UE ha esportato beni hi-tech per 566 miliardi di euro, a fronte di 534 miliardi di importazioni: un surplus di 32 miliardi. È il secondo anno consecutivo in positivo, dopo quattro anni di deficit. Dal 2015 le esportazioni crescono in media del 7% l’anno, un ritmo leggermente superiore a quello delle importazioni, al 6%. Cresce anche la produzione: nel 2025 le aziende europee hanno venduto prodotti ad alta tecnologia per 532 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2015. Più della metà delle importazioni viene da Cina e Stati Uniti. Da Pechino arrivano soprattutto elettronica, telecomunicazioni e computer; da Washington prodotti aerospaziali e farmaceutici. Terzo partner è la Svizzera, da cui arrivano soprattutto farmaci. Sul fronte delle esportazioni, il primo mercato sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Cina. Verso gli americani, quasi due prodotti su tre sono farmaceutici. Il Regno Unito acquista un mix più vario, mentre verso la Cina l’Europa vende soprattutto elettronica, prodotti aerospaziali e strumenti scientifici.

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