L’Italia rilancia l’enoturismo sui mercati internazionali





ROMA (ITALPRESS) – Il vino come porta d’ingresso per scoprire territori, borghi, cultura e identità. È questo il messaggio con cui l’Italia si prepara a essere protagonista di Vinitaly USA, portando al centro dell’attenzione internazionale il valore dell’enoturismo e il suo ruolo nella promozione dei territori. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi ENIT su dati UniCredit-Nomisma Wine Monitor 2025, il 98% degli enoturisti dichiara di voler ripetere almeno un’esperienza di viaggio legata al vino nei prossimi due o tre anni. E l’Italia occupa una posizione di primo piano nelle preferenze: l’85% la indica come destinazione preferita per future esperienze. Un dato che conferma come la visita in cantina, la degustazione o la scoperta di un vigneto non siano più esperienze isolate, ma possano diventare il punto di partenza di un viaggio più ampio. Il vino si intreccia così con gastronomia, cultura, paesaggio, natura, sostenibilità e ospitalità, trasformandosi in uno strumento di promozione dell’intero territorio.

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