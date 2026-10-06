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Ricerca, Bernini “Servono rigore, certezze, trasparenza e tempi definiti”

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Ott 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi di presentare un metodo. Quando siamo arrivati abbiamo trovato grandi eccellenze, ma anche disomogeneità”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della presentazione delle linee
guida per la gestione dei bandi pubblici di ricerca e la valutazione delle proposte di ricerca. “I ricercatori hanno bisogno di rigore, certezze, trasparenza e tempi definiti”, ha aggiunto.
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