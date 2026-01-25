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Realpolitik – Un’altra escalation in Iran?

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Set 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Trump valuta una nuova azione militare in Iran dopo la retorica muscolare degli ultimi giorni, ma rischia in popolarità in vista dei midterm e mette a rischio gli alleati del Golfo. Una possibile via d’uscita: colpire di nuovo il nucleare iraniano, poi derubricare la crisi a questione regionale. Sul fronte energetico, con nuove rotte disponibili il valore degli stretti potrebbe calare nel tempo, ma l’esito resta però incerto. Ce ne parla l’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik.
mrc/azn

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