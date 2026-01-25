Peronaci “Partenariato pubblico-privato in Africa potrà portare risultati”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia ha un’agenda di prosperità e di partenariato con l’Africa e con il Medio Oriente, che è un tratto distintivo della politica del primo ministro Meloni e il ministro degli Esteri lo ha ricordato ieri alle Nazioni Unite. Oggi abbiamo il piano Mattei che è un grande piano di cooperazione, che tocca tutti i settori più importanti perché non riguarda soltanto la parte economica, ma anche la parte sociale ed energetica e naturalmente le opportunità che l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione possono e devono offrire a queste popolazioni africane che sono il futuro del mondo e sono delle regioni dove naturalmente le risorse naturali sono abbondanti. Siamo molto positivi rispetto a questo tipo di iniziative perché solo il partenariato pubblico-privato e questo lavoro collettivo potranno portare dei risultati”. Così l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, a margine dell’Ecam Council a New York.

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(Riprese video e intervista a cura di Stefano Vaccara)