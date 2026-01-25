IN EVIDENZA

Ghribi “L’Africa è un continente di opportunità, l’Europa deve fare di più”

Di

Set 25, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia è la prima porta europea per l’Africa” e “il presidente del Consiglio è stato un genio a creare il piano Mattei, un progetto da portare avanti insieme alle aziende italiane, ma anche europee, per creare un partenariato con l’Africa”, che è “un continente di opportunità. Se lo lasciamo ai cinesi, ai russi, ai turchi, noi non abbiamo più spazio. Ecco perché l’Europa deve fare di più, l’Italia si è stata si è svegliata prima e ha fatto sì che l’Europa la seguisse”. Così Kamel Ghribi, fondatore e presidente ECAM Council, presidente di GKSD Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato, a margine dell’ECAM Council a New York. “Dobbiamo svegliarci, dobbiamo far sì che l’Europa corra”, conclude.

xo9/col4/gsl (Riprese video e intervista a cura di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Un’altra escalation in Iran?

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Peronaci “Partenariato pubblico-privato in Africa potrà portare risultati”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Sequi “Con The Charter una roadmap per lavorare insieme all’Africa”

Set 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ue, Mattarella “L’ordine multilaterale è argine al predominio della forza”

Set 25, 2026
TOP NEWS

Sgominate due bande dedite allo spaccio a Nuoro, 7 arresti

Set 25, 2026
TOP NEWS

Trovato con 20 kg di cocaina e 100 mila euro, arrestato nell’hinterland romano

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Realpolitik – Un’altra escalation in Iran?

Set 25, 2026