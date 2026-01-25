Ghribi “L’Africa è un continente di opportunità, l’Europa deve fare di più”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia è la prima porta europea per l’Africa” e “il presidente del Consiglio è stato un genio a creare il piano Mattei, un progetto da portare avanti insieme alle aziende italiane, ma anche europee, per creare un partenariato con l’Africa”, che è “un continente di opportunità. Se lo lasciamo ai cinesi, ai russi, ai turchi, noi non abbiamo più spazio. Ecco perché l’Europa deve fare di più, l’Italia si è stata si è svegliata prima e ha fatto sì che l’Europa la seguisse”. Così Kamel Ghribi, fondatore e presidente ECAM Council, presidente di GKSD Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato, a margine dell’ECAM Council a New York. “Dobbiamo svegliarci, dobbiamo far sì che l’Europa corra”, conclude.

xo9/col4/gsl (Riprese video e intervista a cura di Stefano Vaccara)