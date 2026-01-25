Sequi “Con The Charter una roadmap per lavorare insieme all’Africa”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Si tratta di un’iniziativa, di un impegno per il futuro a lavorare insieme all’Africa: The Charter è una specie di roadmap, un programma che noi abbiamo per lavorare insieme all’Africa. Partiamo dal presupposto che l’Africa ha degli incredibili talenti, risorse umane eccezionali, ha molte risorse anche di carattere minerario ed economico, ma deve essere aiutata a trasformarle sul posto per creare benessere, prosperità e dunque pace. L’Europa può mettere a disposizione tecnologie, i paesi del Golfo possono mettere a disposizione grandi capitali e capacità di investimento: tutte queste tre cose insieme possono veramente creare in futuro stabilità. prosperità, benessere per i Paesi africani”. Così l’ambasciatore Ettore Sequi, segretario generale del Consiglio Ecam, a margine dell’Ecam Council a New York.

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(Riprese video e intervista a cura di Stefano Vaccara)