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Ravà “Per il cricket azzurro è un momento molto positivo”

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Lug 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Allo stato attuale possiamo identificare il momento come positivo sia al maschile che al femminile. Abbiamo avuto dei successi riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Stiamo procedendo con la preparazione delle prossime competizioni e abbiamo ritenuto giusto che in questo momento storico ci fosse la vicinanza sia della federazione che del Coni”. Così Gianfranco Ravà, Commissario Straordinario della Federazione Cricket Italiana, a margine della presentazione delle nazionali di cricket al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.
mec/xr5/azn

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