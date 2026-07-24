Buonfiglio “No Guardiola? Il tecnico più prestigioso non sempre è la soluzione”





ROMA (ITALPRESS) – “No di Guardiola? Non si risolve necessariamente tutto scegliendo il più prestigioso degli allenatori”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della presentazione delle nazionali di cricket al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, sul no di Guardiola alla proposta di sedersi sulla panchina della nazionale italiana, che vede ora Andrea Pirlo in prima fila. “Abbiamo una squadra giovanile allenata da Baldini che si sta conquistando dei posti nello scenario mondiale e che potrà raggiungere la qualificazione olimpica, oltre a costruire un rapporto con le società di Serie B e Serie C”, aggiunge Buonfiglio.

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