LeBron James giocherà nei Philadelphia 76ers

ROMA (ITALPRESS) – Adesso è certo il futuro di LeBron James. Dopo aver lasciato i Los Angeles Lakers, il 41enne statunitense passerà ai Philadelphia 76ers. A breve la stella della Nba firmerà un contratto biennale da otto milioni di dollari (un anno con una player option per il secondo) con il club della Pennsylvania. Per il 4 volte campione Nba sarebbero quindi la 24esima e la 25esima annata nel basket a stelle e strisce.

Ora il quintetto base del team di Philadelphia è quanto mai competitivo e in grado di lottare per il titolo Nba: con LeBron James ci saranno il playmaker Tyrese Maxey, la guardia VJ Edgecombe, l’ala piccola Jaylen Brown e il centro Joel Embiid.

“Pensavo di aver finito, invece voglio vincere ancora”. Così, sui social, LeBron James. “Non ero pronto ad annunciarlo e sapevo di aver bisogno di un pò di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quell’ultima conferenza stampa quando ho detto che avevo bisogno di guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Ora lo posso dire: amo ancora davvero questo gioco e ho ancora molto da dare”, ha aggiunto la stella della Nba.

“Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non mi è mai capitato di non avere idea di cosa fare e di prendermi del tempo per pensare. Ho passato mesi incredibili, con tutte le persone che amo, cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado a Filadelfia per soldi. Non vado lì per la famiglia. Per cosa giocherò allora? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora macinare partite. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare di nuovo la sensazione di vincere un altro titolo”, ha scritto ancora LeBron James.

“Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo, sono entusiasta di accendere una nuova tifoseria e di iniziare questo incredibile viaggio, un’ultima volta. Grazie Los Angeles. Amerò per sempre Miami e nel nord-est dell’Ohio sarò sempre a casa”, ha concluso la stella della Nba.

– foto Ipa Agency –

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