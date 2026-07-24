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A Palermo riapre Castello Utveggio, Mattarella accolto dagli applausi

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Lug 24, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Un lungo applauso ha accolto l’ingresso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sala Plenaria di Castello Utveggio, a Palermo, dove è in corso la cerimonia di riapertura del complesso monumentale, recentemente restituito alla città dopo gli interventi di recupero. L’Orchestra Sinfonica Siciliana, subito dopo l’ingresso del capo dello Stato, ha intonato l’Inno di Mameli. A ricevere poco prima il capo dello Stato al suo arrivo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Luisa Lantieri, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, e il prefetto, Massimo Mariani.
col3/mgg/gtr

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