IN EVIDENZA

“Hanno violato acque territoriali”, cannoni ad acqua Cina contro navi filippine

Di

Lug 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Guardia Costiera cinese (CCG) ha diffuso un video che mostra i suoi uomini utilizzare cannoni ad acqua per allontanare alcune imbarcazioni filippine che avrebbero violato illegalmente le acque territoriali di Huangyan Dao. Secondo la CCG, venerdì le Filippine avrebbero organizzato un agguato con sette navi governative, tre navi della guardia costiera e un peschereccio, istigando numerose imbarcazioni da pesca a radunarsi illegalmente nelle acque sotto la giurisdizione della Guardia Costiera cinese di Huangyan Dao. La risposta non si è fatta attendere.
abr/gtr
(Fonte video: CCTV+)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026

Lug 24, 2026
IN EVIDENZA

Ravà “Per il cricket azzurro è un momento molto positivo”

Lug 24, 2026
IN EVIDENZA

A Palermo riapre Castello Utveggio, Mattarella accolto dagli applausi

Lug 24, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fmi “Sistema finanziario italiano solido e resiliente”

Lug 24, 2026
TOP NEWS

LeBron James giocherà nei Philadelphia 76ers

Lug 24, 2026
TOP NEWS

Aziende cinesi velocizzano la trasmissione satellitare di immagini grazie all’IA

Lug 24, 2026
TOP NEWS

Al Tour acuto del leader Pogacar anche sull’Alpe d’Huez

Lug 24, 2026