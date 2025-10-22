Rapina all’ufficio postale di Mascalucia, arrestato il presunto autore

CATANIA (ITALPRESS) – È stato arrestato, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, un 35enne di Aci Sant’Antonio, gravemente indiziato di rapina e lesioni personali aggravate, porto di armi e oggetti atti ad offendere. I fatti sono riconducibili ad una rapina, effettuata lo scorso 9 maggio presso l’ufficio postale di Mascalucia, sito in via Avvocato Vito Reina. In base a quanto accertato dai Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, quel giorno, intorno alle ore 11.00 la vittima, ovvero il direttore dell’Ufficio postale, è stata sorpresa dal presunto autore nell’atto in cui usciva per sue incombenze nella sala destinata ad accogliere il pubblico e, a quel punto, dopo essere stata immobilizzata e minacciata con un taglierino puntato al collo, costretta a procedere all’apertura della porta d’accesso alla zona uffici. A quel punto però, per l’impossibilità di violare la cassaforte a cagione del meccanismo di apertura temporizzata e, quindi, di aprire il caveau a causa dell’autonomo sistema di sicurezza, la minaccia si indirizzava verso i dipendenti dell’ufficio, costretti sotto la minaccia del taglierino al collo del direttore a consegnare il denaro in quel momento custodito nelle casse, ammontante a 959 euro. Subito dopo il rapinatore, ormai impossessatosi del denaro e trascinando il direttore come ostaggio, usciva nella sala aperta al pubblico liberando dalla sua presa il direttore, che nell’occorso ha riportato una ferita lacero contusa alla zona giugulare, dandosi infine alla fuga.

tvi/mca3 Fonte video: Carabinieri