Attualità Cronaca Video

Torino: sequestrati 7 siti di produzione sigarette di contrabbando

Di

Ott 22, 2025


TORINO (ITALPRESS) – I Comandi Provinciali della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri di Torino hanno sviluppato, con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, una estesa e articolata operazione congiunta, convenzionalmente denominata “Chain smoking”, nel settore del contrasto al contrabbando dei tabacchi lavorati e della contraffazione nonché della riduzione in schiavitù, della tratta di persone e dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le sinergie operative messe in campo hanno consentito di individuare sul territorio della città di Torino e nel relativo hinterland 5 opifici occulti, dediti alla produzione illegale di sigarette, e 2 depositi per lo stoccaggio del materiale illecito.

tvi/mca3 Fonte video: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Camorra, 6 arresti per scambio elettorale a Santa Maria a Vico

Ott 22, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: le forze dell’ordine continuano il presidio dello Zen

Ott 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sequestrati nel Torinese 7 siti di produzione di sigarette di contrabbando

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Camorra, 6 arresti per scambio elettorale a Santa Maria a Vico

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Ucraina, salta il vertice a Budapest. Trump “Non voglio perdere tempo”

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Cresce il tasso di occupazione al Sud

Ott 22, 2025