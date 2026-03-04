IN EVIDENZA

Legalità e amministratori giudiziari, focus al Congresso SI.N.A.G.ECO

Di

Mar 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Presidio di legalità nell’interesse della collettività” è stato il tema al centro del Congresso Nazionale di SI.N.A.G.ECO, Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori che si è tenuto a Roma. L’iniziativa ha riunito rappresentanti del Governo, magistrati vertici dell’ANBSC, accademici professionisti, giornalisti e studenti ponendo al centro il ruolo dell’amministrazione giudiziaria come snodo tra prevenzione antimafia, funzione giurisdizionale ed economia reale.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Milano “Never stop supporting”, progetto Lilly per la sciatrice Marta Bassino

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Fonda “Gli italiani vogliono un’Europa più forte ma chiedono riforme”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Maxi sequestro di materiale esplosivo al porto di Ancona

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Lilly al fianco di Marta Bassino con il progetto “Never Stop Supporting”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Iran, Borchia “Evitare l’escalation, dare priorità al negoziato”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Iran, Pedullà “Cambia l’ordine mondiale e l’Europa è assente”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Ue, Menesini “Serve un piano europeo per la sicurezza idrica”

Mar 4, 2026