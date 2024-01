Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 12 gennaio – cielo sereno ovunque, possibile formazione di foschie o banchi di nebbia dopo il tramonto su pianure centrali e orientali. Precipitazioni assenti, zero termico in aumento, sino a 2.000m a nord e 2.200m a sud. Ventilazione debole a tutte le quote generalmente da nord est specie in montagna, variabili altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo, comprese tra i -2°/-4º le minime e tra i 6°/8º le massime.

Sabato 13 gennaio – cielo sereno, banchi di nebbia durante le prime ore della giornata sulle pianure orientali, addensamenti più compatti nel pomeriggio nel Piemonte sud occidentale. Precipitazioni assenti, zero termico in ulteriore aumento sino a 3.000m a nord e sino a 3.200 e oltre a sud. Ventilazione debole, da nord ovest sulle Alpi, da sud ovest sull’Appennino e di direzione variabile altrove. Temperature in calo, comprese tra i -3°/-4º le minime e tra i 3°/6º le massime. Possibile nebbia congelata tra astigiano e alessandrino.

Domenica 14 gennaio – cielo velato, locali addensamenti più compatti sul Piemonte sud orientale al mattino, estensione al resto della regione nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, zero termico in calo sino a 1.200/1.300m a nord e 2.300/2.400m a sud. Ventilazione da nord ovest sulle Alpi, generalmente di debole intensità al mattino, visto in aumento sino a forti in giornata. Di debole entità in pianura e sull’Appennino e generalmente meridionali. Temperature stazionarie o in lieve aumento, comprese tra i 0°/1º le minime e tra i 4°/6º le massime.

Prossima settimana – cieli spesso nuvoloso senza precipitazioni, salvo locali pioviggini sulle pianure orientali, più soleggiato e mite in quota. Lato termico senza grosse variazioni, minime che si manterranno sopra gli 0º e massime intorno ai 3°/4° in pianura. Nessun cambiamento significativo in vista.

Manuel Atzori